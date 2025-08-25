El Valencia CF acelera por Ramazani y Umar Sadiq

El Valencia CF arranca la última semana de mercado con dos objetivos claros: poder incorporar a Ramazani y Sadiq. El nigeriano solo quiere venir al Valencia, pero la Real Sociedad quiere esperar y el belga sería el refuerzo en banda que tanto ansía Corberán.

Sadiq espera al Valencia CF

La Real y el Valencia mantienen un pulso a siete días del cierre del mercado: Jokin Aperribay, presidente txuri-urdin, apuesta por un traspaso definitivo, mientras que Ron Gourlay, CEO valencianista, ha presentado una propuesta de cesión con una compensación de 500.000 euros y el compromiso de asumir el salario del jugador, que incluso ha aceptado rebajarse parte de su ficha.

En San Sebastián, la directiva insiste en abrirle la puerta a otras opciones, como la del Girona, pero el delantero nigeriano se mantiene firme y solo contempla vestir de nuevo la camiseta blanquinegra.

Sadiq aterrizó en la Real Sociedad a cambio de 20 millones de euros, pero una lesión de larga duración frenó su progresión hasta que, en enero de 2025, encontró a través de una cesión en Mestalla el escenario ideal para recuperar sensaciones. Su deseo es claro: repetir en Valencia, no irá a ningún otro sitio.

Ramazani, el hombre en banda que faltaba

Distinto fue el caso de Largie Ramazani, que permaneció dos cursos más en el equipo antes de ser transferido al Leeds United en verano de 2024.

Al mismo tiempo, el Valencia ha abierto conversaciones con el Leeds por Ramazani. El atacante belga, traspasado por cerca de 8 millones el pasado verano, podría regresar en calidad de cedido. La llegada de Noah Okafor desde el Milán ha cambiado el panorama del club inglés, y según información de The Athletic, en Inglaterra consideran factible que el préstamo al conjunto ché se concrete en los próximos días.