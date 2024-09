Uribes (CSD): La FIFA no ha cerrado la puerta a Valencia, dicen que estarán atentos

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró este viernes que pese a no estar entre las sedes para el Mundial 2030 que la Federación Española envió en julio a la Federación Internacional, la FIFA no cierra la puerta a incorporar a València a esa lista, algo que asegura apoya el organismo que él dirige.

El CSD, y yo como presidente, entiende que la ciudad de Valencia debe ser una de la sedes del Mundial 2030

"El CSD, y yo como presidente, entiende que la ciudad de Valencia debe ser una de la sedes del Mundial 2030. Sigo en contacto con la FIFA, la FIFA no ha cerrado la puerta. Este es un listado provisional inicial que era obligado hacer porque había que presentar el expediente antes de finalizar julio. Ahora hasta diciembre hay otro proceso de reflexión", explicó a los medios en la Delegación del Gobierno en València.

"Tuve ocasión de ver al presidente de la FIFA en el partido de España contra Francia en los Juegos y le recordé lo de Valencia y me dijo 'bueno, bueno, vamos a estar atentos'. Estamos en el momento de que empiecen a concretarse desde al Ayuntamiento, la Generalitat y, sobre todo el club, los deberes. Si eso se hace, espero que Valencia se pueda incorporar como sede", afirmó

Rodríguez Uribes afirmó que ya durante el proceso previo intercedieron por la candidatura pese a los retrasos del Valencia CF en enviar la documentación requerida como propietario del Nou Mestalla, el escenario que acogería los partidos.

"No voy a decir que he sido el primero pero, modestia aparte, cuando nos reunimos con Marruecos y Portugal, el Valencia no terminaba de mandar las cosas y conseguimos prorrogar un tiempo que permitió que lo pudiera hacer", afirmó el presidente del CSD que dijo que han insistido a la Federación Española en que

"Valencia debía estar y debe estar" pero que recordó que debe "hacer los deberes, como todos los demás estadios y las sedes".

"Nuestra voluntad es que Valencia esté y que en este tiempo por delante que queda hasta 2030, es verdad que tendrá que concretarse mucho antes, que el estadio se haga y las condiciones se cumplan. De aquí al 2030 no sabemos lo que va a pasar con las otras sedes, cuál va a ser la evolución. En sensato tener a Valencia ahí porque debe estar y porque no sabemos cómo van a evolucionar las demás", apuntó.

La final aún no toca

Rodríguez Uribes habló también de la posible voluntad de Marruecos, que co-organiza la candidatura con España y Portugal, de acoger la final en un estadio de nueva construcción que prepara.

"Todo eso no toca ahora, la FIFA aún debe valorar todo el trabajo que hemos hecho, que por cierto hemos hecho un trabajo. Quiero agradecer al Gobierno de España porque ha hecho un trabajo con las garantías y los distintos ministerios. Esto lleva un trabajo de fondo, no son solo las federaciones, sino el Estado, es un proyecto de país y la organización de un Mundial implica muchas cosas de seguridad y orden público. El tema de la final no está tratado formalmente todavía, no hay ninguna novedad", afirmó

Uribes realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes de los Ayuntamientos cuyos proyectos relacionados con el deporte fueron elegidos para un plan de impulso y resiliencia que impulsó el Gobierno.