Thierry Rendall acelera en su vuelta y apunta al FC Barcelona

El minuto 52 del partido ante el Getafe del pasado 27 de octubre, quedará guardado para siempre en la memoria de Thierry Rendall. El lateral portugués del Valencia se rompía los ligamentos de la rodilla y se quedaba en el dique seco para lo que restaba de temporada.

Ya en la segunda parte, el jugador reconoce que en aquel lance "iba fuerte y cuando vi que venía Alderete, intento quitar el pie para no recibir la segunda amarilla y, en ese movimiento, la rodilla me fue hacia dentro y escuché un sonido. Noté un poco de molestia, pero fue más el susto del sonido porque eso nunca es bueno. Cuando entré al vestuario, estaba caliente y apoyé el pie en el suelo y le dije al doctor que estaba bien y que iba a salir a jugar y terminar el partido. Al final del encuentro, no tenía tanta movilidad en la rodilla, me dolía un poco. Creía que no iba a ser nada, pero fue lo peor”.

Durante el primer mes de la recuperación, estuvo en Portugal, y estar lejos de su día a día en Valencia "fue complicado, tanto que le dije a mi mujer que volvía ya a Valencia. Yo quería estar con mis compañeros. Para mí, que vivo de mi cuerpo al ser deportista y no poder hacer nada, fue complicado".

Al cuarto mes de la recuperación, "empecé a llorar. Tengo espejos en el gym y me miré y me pregunté que por qué lloraba. Sabía que iba a volver a jugar al fútbol y ese momento fue algo especial porque estaba solo. Me miraba al espejo y veía a una persona que tenía que seguir luchando a pesar de todas las adversidades".

Rendall reconoce que es difícil trabajar con el porque tiene "poca paciencia y quiero estar siempre lo más rápido posible. Los fisios, el doctor… me han ayudado mucho. Muchas veces les digo que son las personas más importantes del Club porque los jugadores estamos mucho con ellos y hablamos de todo de nuestra vida. Ellos acaban siendo mis amigos. Lo más importante fue estar centrado en el objetivo, que era volver”.

Listo para volver

Está siendo una sorpresa porque hace dos meses, cuando volvimos para la pretemporada, todavía tenía molestias

Ahora ya trabaja con el grupo y se está encontrando "muy bien. Está siendo una sorpresa porque hace dos meses, cuando volvimos para la pretemporada, todavía tenía molestias y yo mismo no pensaba que iba a poder estar un poco antes de lo previsto“.

No tiene palabras para agradecer el apoyo de los suyos porque cuando estaba en Portugal "venían a mi casa después de trabajar y se preocupaban por ver cómo estaba o necesitaba algo, incluso se hicieron el viaje desde Lisboa hasta Valencia (8h) en coche para estar conmigo”.

Esta lesión "me ha hecho más maduro. Siempre fui una persona impaciente. Hay siempre cosas positivas que podemos sacar como no tomar nada como garantizado porque en un segundo te puede cambiar la vida, también me ha hecho ver que, realmente, soy una persona muy trabajadora”.