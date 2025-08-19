Thierry Rendall acelera en su recuperación

Han pasado 9 meses desde que aquel 27 de septiembre de 2024 Thierry Rendall salía entre lágrimas en camilla del Coliseum en un Getafe-Valencia. Una rotura del ligamento cruzado anterior hizo que no pudiera jugar ni un minuto más en la pasada camapaña.

Cada vez falta menos para volver a disfrutar del lateral derecho que ya entrena con normalidad junto a sus compañeros. La semana pasada volvía a Paterna por primera vez desde hacía 289 días y hoy ha participado en el entrenamiento con la mirada fijada en su fecha de regreso.

El día de su vuelta, Germán Muñoz del Chiringuito de Jugones le preguntaba acerca de la fecha en la que podría volver a jugar y su respuesta fue contundente: “No tengo fecha, pero estoy trabajando para poder estar con el equipo tras el parón de septiembre”

Todo apunta a que podrá estar disponible para la fecha fijada, por lo que podríamos verlo de nuevo en los terrenos de juego el 14 de septiembre para disputar el encuentro ante el FC Barcelona, y justo una semana después en Mestalla frente al Ahletic Club, donde podrá volver a gozar de su afición.