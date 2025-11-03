Los 'taronja' culminan su Semana Fantástica con pleno de victoria en el Roig Arena

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señaló tras la victoria de su equipo ante el San Pablo Burgos, que la semana ha sido buena para los suyos pero que no acabó contento con la segunda parte del choque de este domingo pese al triunfo por 100-82.

La semana está muy bien pero en el partido de hoy sobre todo en la segunda parte lo tendríamos que haber hecho mejor

"No me voy con las mejores sensaciones posibles. En la segunda parte hemos perdido muchas pelotas y nos han metido muchas canastas fáciles, nos han ganado el parcial de dos puntos", afirmó el entrenador.

"No quiero poner justificaciones, la semana está muy bien pero en el partido de hoy sobre todo en la segunda parte lo tendríamos que haber hecho mejor", añadió.

El entrenador dijo que tienen "una plantilla larga" para "poder jugar muchos partidos". "No nos podemos quejar, ahora mismo no tenemos lesiones y debemos estar contentos de poder jugar tantos partidos y de que nos exijan tanto. Quejarse no sirve para nada y está a un paso de ser una excusa", deslizó.

El técnico dijo que Yankuba Sima está "a punto de caramelo" para poder jugar tras su doble lesión muscular y habló del debut de Braxton Key. "Creíamos que era un buen día para hacerlo, lo he visto bien. En algunas cosas iba un poco perdido pero nos ha ayudado", destacó.