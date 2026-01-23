Los 'taronja' bajan posiciones en la Euroliga tras su derrota frente al Bayern, pero sigue en el top-8

Valencia Basket cayó este jueves en la Euroliga en la cancha del Bayern de Múnich de su ex técnico Svetislav Pesic en un partido en el que fueron clave otros antiguos 'taronja' como Vladimir Lucic, que acabó con 26 de valoración, y Nenad Dimitrijevic, 12 puntos y 7 asistencias, y en el que el conjunto alemán le dio su propia medicina: defensa agresiva, contragolpes, triples y una inteligente lectura en ataque.

Con menos energía que su rival desde el inicio, el Valencia fue siempre a remolque. En defensa, dejó jugar demasiado cómodo a su rival y se vio sorprendido por la velocidad con la que corrió el contraataque Delante, al no poder jugar rápido, se quedó limitado al estático, en el que solo Kam Taylor anotó con fluidez y en el que le lastró su mal porcentaje de tres, un 27%.

El estímulo de la aún reciente llegada de Pesic, el escarmiento que le dio el Partizan este mismo martes y la necesidad de ganar para tener alguna opción de entrar en el 'play in' hicieron que el Bayern Múnich arrancara con mayor energía.

Aguantó el Valencia Basket de la mano de Taylor pero también por el buen trabajo defensivo de Brancou Badio y Jean Montero primero sobre Andreas Obst, el tirador del conjunto alemán, y luego sobre el extaronja Nenad Dimitrijevic. La entrada de Darius Thompson dio un nuevo impulso ofensivo a los visitantes (22-24, m.10).

El cambio de cuarto sirvió al Bayern para ajustar su defensa y esa mejoría le permitió empezar a correr con el zurdo Justinian Jessup como estilete. El Valencia castigó la defensa de cambios del equipo alemán pero algunos errores en tiros lejanos abiertos le lastraron. El choque se mantuvo igualado pero con los locales al mando del marcador y sensaciones,

Por un momento, el encuentro se convirtió en un correcalles en el que los alemanes corrían incluso más rápido que el Valencia pero en el que no hubo demasiada claridad por parte de ninguno de los dos equipos. Los errores se sucedían a alta velocidad (36-36, m.26).

El regreso a la pista de Lucic aumentó la efectividad del Bayern y le dio la máxima renta del encuentro. Solo los puntos de Taylor evitaron que los visitantes se fueran al descanso con más de una decena de puntos de desventaja (43-34, m.20).

La inercia se mantuvo en la reanudación y la ventaja local llegó a irse a los quince puntos de la mano de nuevo de Lucic y Dimitrijevic (64-49, m.25). Sin conseguir robar balones y por tanto sin poder correr, el Valencia se quedó solo con los puntos del estático y ahí solo sumaba Taylor

El regreso de Key y Xabi López-Arostegui y la voluntad de Montero mejoraron momentáneamente la defensa del Valencia pero lo que no progresó fue su porcentaje de tres, con la única excepción de Taylor. El Bayern entró al último parcial con el choque controlado, más aún en sensaciones que en el marcador (79-70, m.30).

El Valencia arrancó el último parcial dispuesto a apurar sus opciones y se llegó a poner a 4 pero cuando hubo de dar el paso definitivo volvió a fallar triples liberado. Aun así, y como ya ha pasado otras veces esta campaña, no dejó de buscarlo.

La respuesta alemana para evitarse un disgusto fue apretar atrás, especialmente sobre los manejadores visitantes, y mantener a los cerebrales Dimitrijevic y Lucic al mando de las operaciones para sumar su novena victoria, la cuarta en siete choques con Pesic, e impedir que el Valencia volviera a coger carrerilla y dejarlo con sus quince triunfos.