Un superior Valencia arrolla al Girona para seguir en lo más alto de la ACB

El Valencia Basket se impuso con comodidad al Bàsquet Girona por 98-72 en el partido disputado este domingo en el Roig Arena en una victoria en la que los más destacados fue Brancou Badio y Jaime Pradilla con 19 y13 puntos respectivamente y que le mantiene en lo más alto de la acb empatado con el Real Madrid.

A pesar del encuentro que jugó el viernes ante el Estrella Roja, el Valencia Basket impuso un ritmo alto desde el principio que, unido al acierto exterior, le permitió encontrar tiros rápidos y firmar un parcial inicial de 12-2 en menos de 4 minutos.

Las rotaciones del Bàsquet Girona le dieron otra cara y devolvieron el golpe con un 0-8 que apretó el marcador hasta que los ‘taronja’ volvieron a reaccionar. La irrupción de Xabi López-Arostegui y el trabajo en la pintura de Jaime Pradilla y Yankuba Sima firmaron la primera máxima ventaja de la tarde (24-12, min.8).

El paso de los minutos cambió la velocidad y, con defensas más activas, las canastas llegaron a base de talento individual. Jean Montero y Sergio de Larrea, ovacionado por el Roig Arena tras cuatro partidos descartado, anotaron para el cuadro local, mientras que el Girona se sostenía con Mindaugas Susinskas y Martinas Geben.

El Valencia Basket quiso acabar con el intercambio de puntos, forzó a un Girona que perdió hasta 7 balones en el segundo cuarto y aprovechó su acierto para irse al descanso con la máxima distancia de la primera parte gracias a un triple de Josep Puerto y a una canasta de Braxton Key (47-31, min.20).

El conjunto local salió dispuesto a encarrilar más todavía el partido tras el paso por vestuarios. Los triples y la superioridad interior de Pradilla recrearon el inicio de encuentro: 13-4 de parcial en 4 minutos ante un Bàsquet Girona en el que soló sumaba Geben bajo del aro (60-35, min.24).

El Girona, pese a verse más de 20 puntos por detrás, no le perdió la cara al duelo y encontró en Nikola Maric una fuente de anotación. Sus 6 puntos cómodos castigando la pintura ‘taronja’ obligaron al técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, a pedir tiempo muerto para evitar la relajación de sus jugadores.

Pradilla y López-Arostegui recibieron el mensaje de su entrenador y, con dos triples, reactivaron a su equipo antes del final del tercer parcial (75-52, min.30). Con todo decidido, el Girona trató de maquillar el resultado ante un Valencia Basket que no se lo permitió gracias, en gran parte, a Badio.

Sus 8 puntos en el último parcial mantuvieron alto un listón que el Valencia Basket ya no bajó hasta el final. Los puntos de Puerto y de Jean Montero pusieron el cierre a un triunfo cómodo y en el que todos los jugadores locales anotaron al menos una canasta (98-72, min.40).