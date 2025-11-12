Stole Dimitrievski: "He pasado de jugar 45 partidos a solo 10. La situación me irrita y me pregunto por qué a mí"

El hecho de que Stole Dimitrievski no está contento con la actitud del Valencia y se siente engañado por el club es un secreto a voces que hasta ahora nunca había salido por boca del guardameta del Valencia CF.

Aprovechando el parón de selecciones, (es curioso que precisamente el macedonio sea el único internacional del club cuando no juega con Corberán), el futbolista ha pasado por el canal de Youtube de su país De Kumanovo a la Liga, que dirige el periodista Lazarov para repasar su carrera y su momento actual.

Jugué bien, pero llegó un cambio de entrenador y tras perder 2-1 contra el Real Madrid, el nuevo técnico me sacó del campo. Respeto la decisión, pero no la entiendo

Hace dos temporadas que llegó a Valencia, y desde el primer momento quiso "aceptar la oferta. Tenía también opciones en Betis y Sevilla, pero decidimos que era la mejor para mí. Después de varios meses, defendí mi posición, aunque estábamos últimos en la clasificación. Jugué bien, pero llegó un cambio de entrenador y tras perder 2-1 contra el Real Madrid, el nuevo técnico me sacó del campo. Respeto la decisión, pero no la entiendo. Sigo jugando con mi selección y manteniendo el nivel"

Esta temporada "llegó un segundo portero -Julen Aguirrezabala- con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Si no juega, tiene que pagar multas al club. En verano hubo opciones de que podría haber abandonado el club, pero Valencia no quería dejarme marchar. Había clubes de las cuatro grandes ligas, Turquía y Arabia interesados. Yo estaba listo y decidido a salir, pero me quedé", ha explicado Stole.

Esta llegada "fue un shock para mí. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones", ha reconocido el portero.

Situación complicada

Pese al apoyo de su familia, esta situación "me irrita, me pregunto por qué a mí. He pasado de jugar 45 partidos a solo 10, pero es una experiencia de la que aprenderé. Me quedo con lo positivo y sigo adelante. Mi deseo es jugar, quiero jugar en Valencia. Si el entrenador me da una oportunidad, la aprovecharé: tengo experiencia y calidad para responder".

El punto más polémico llega cuando el periodista le pregunta si perdió un bonus por no jugar el último partido de la pasada campaña. Stole reconoce que "esa es información correcta". De hecho en su contrato había una cláusula por la que si jugaba 10 partdios tenía una prima y al jugar tan sólo 9 no llegó a cobrarla.