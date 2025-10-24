RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el Villarreal - Valencia desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

Sigue todos los partidos del Valencia CF en Onda Cero Valencia

Valencia |

Vive el partido entre el FC Barcelona y el Valencia CF en el Radioestadio Valenciano
El Valencia recibe al Villarreal tras la mala imagen mostrada ante el Alavés con la necesidad de sumar tres puntos que le alejen de la parte baja de la tabla.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.

Este lunes, vive el Alavés - Valencia desde las ocho y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

