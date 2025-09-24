Sigue el Valencia - Oviedo desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

RADIOESTADIO VALENCIANO

El Valencia recibe al Oviedo tras empatar a domicilio contra el Español en un partido que tenía controlado, y lo hace con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan auparse a los puestos europeos.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno.

Este lunes, vive el Valencia-RCD Español desde las ocho y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración deSergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

