Sigue el Valencia CF - Athletic de Bilbao desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Barcelona que sigue sin poder jugar en su estadio y lo hará en la ciudad deportiva, y lo hace tras sumar la primera victroia de la temporada intentando meter mano a un rival, que la temporada pasada dejó en paños menores a la propuesta de Corberán.

Este domingo vive el FC Barcelona - Valencia desde las ocho y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadis Ibertecno y Joc Motel.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

