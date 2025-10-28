RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el Real Madrid - Valencia desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

Sigue todos los partidos del Valencia CF en Onda Cero Valencia

ondacero.es

Valencia |

Radioestadio Valenciano 25/26
Radioestadio Valenciano 25/26 | Onda Cero Valencia

El Valencia visita al Real Madrid como equipo en descenso y lo hará con la necesidad de sumar si no quiere seguir ahí una semana más

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.

Este lunes, vive el Real Madrid- Valencia desde las ocho y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer