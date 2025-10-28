Sigue el Real Madrid - Valencia desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Real Madrid como equipo en descenso y lo hará con la necesidad de sumar si no quiere seguir ahí una semana más

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.

Este lunes, vive el Real Madrid- Valencia desde las ocho y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.