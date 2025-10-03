Sigue el Girona - Valencia desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Girona tras la dolorosa derrota ante el Oviedo y con la necesidad de sumar tres puntos si no quiere marcharse al parón internacional a un paso del descenso.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.