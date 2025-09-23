RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el Español - Valencia en el Radioestadio Valenciano

Sigue todos los partidos del Valencia CF con Boro Peiró, Víctor Lluch y Sergi López

Valencia |

Radioestadio Valenciano con Vçictor Lluch y Boro Peiró
Radioestadio Valenciano con Vçictor Lluch y Boro Peiró | Onda Cero Valencia

El Valencia visita al Español tras su victoria frente al Athletic Club con la necesidad de romper la mala racha fuera de casa, y sumar la primera victoria a domicilio de la temporada.

Este martes vive el Español - Valencia desde las seis y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Víctor Lluch y el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

