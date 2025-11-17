RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el derbi entre el Valencia CF y el Levante UD desde Mestalla en una edición especial del Radioestadio Valenciano

Onda Cero Valencia te ofrece todos los partidos del Valencia CF en La Liga, con especial atención en el derbi de la ciudad

El Valencia recibe al Levante UD en un derbi de necesidades por escapar de la parte baja de la tabla y marcado por las declaraciones de Dimitrievsky y la salida de Miguel Ángel Corona en el Valencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Joc Motel.

Este viernes podrás vivir el derbi desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Granotil.

