Sigue el FC Barcelona - Valencia desde el Johan Cruyff en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Barcelona que sigue sin poder jugar en su estadio y lo hará en la ciudad deportiva, y lo hace tras sumar la primera victroia de la temporada intentando meter mano a un rival, que la temporada pasada dejó en paños menores a la propuesta de Corberán.

Este domingo vive el FC Barcelona - Valencia desde las ocho y media de la tarde

