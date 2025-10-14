Sigue el Alavés - Valencia desde Vitoria en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Alavés y los de Corberán Necesitan la victoria para cortar por lo sano con las malas sensaciones de los últimos partidos.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Jos Motel.

Este lunes, vive el Alavés - Valencia desde las ocho y media de la tardeen la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.