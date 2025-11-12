Sergio Lozano: "Quiero demostrar a los que no han contado conmigo que se han equivocado"

Aunque en contra de su voluntad pero ante la previsible falta de oportunidades, el valenciano Sergio Lozano decidió salir el último día de mercado y poner rumbo a Polonia para enrolarse en las filas del Jagiellonia Białystok que no ha dejado de crecer en los últimos años y que esta temporada disputa además la Conference League.

Su salida vino motivada porque "no encajaba en los planes del entrenador". Es por ello que el jugador apostó por la liga polaca, y ahí ha encontrado su sitio. Con 6 tantos entre la liga y la copa, con dos dobletes incluídos, Sergio Lozano, "Loza" en el vestuario, se ha hecho un hueco en el once.

En esta nueva aventura "quiero demostrar a los que no han contado conmigo que se han equivocado porque soy un gran futbolista", y vaya si lo está demostrando.

Aunque desde la lejanía, no pierde de vista a su Levante. "Es el club que me dio la oportunidad de estar en la élite y no me cabe duda de que se va a salvar, han hecho un gran equipo", reconocía el jugador.

El lo tiene claro "soy un gran jugador", y la realidad es que de momento lo está demostrando en un equipo que va segundo en liga y que aspira a jugar de nuevo, como ya hizo la temporada pasada, la previa de la Liga de Campeones.