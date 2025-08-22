La Selección Española defenderá su corona europea con 5 jugadores 'taronja' en la última lista de Scariolo

La semana que viene dará el pistoletazo de salida el Eurobasket de este 2025 en el que 'La Familia' defiende el título y a la que se presenta con un equipo en plena transición.

En la lista estarán los 'taronja' Josep Puerto, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Xabi Lopez-Aróstegui y Yankuba Sima, en una convocatoria en la que nunca antes hubo tantos jugadores de Valencia Basket.

La lista, la última de Sergio Sacriolo como seleccionador, la completan Mario Saint-Supéry, Santi Aldama, Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Santi Yusta, Juancho Hernangómez, Joel Parra

Victoria frente a Alemania

En su penúltimo test de preparación para el Eurobasket, España ha firmado frente a Alemania un partidazo que ha estado a punto de ganar en la prórroga. Alemania se mostró más certera en los triples, rapidísima en sus contraataques y dominante en el rebote ofensivo.

El siguiente y último encuentro de preparación lo disputará España este sábado en Colonia, también contra Alemania, cinco días antes de abrir el Eurobasket frente a Georgia en Limassol (Chipre).