Santamaria: “El Valencia tiene una gran historia, para mí es increíble, quería jugar aquí”

El centrocampista frances Baptiste Santamaria expresó tras su fichaje por el Valencia que el club tiene “una gran historia” y que para él es increíble, por lo que quería jugar en el club blanquinegro.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es una gran oportunidad para mí. El Valencia CF es un gran club. Puedo aportar mi experiencia en el fútbol francés y en la Bundesliga, jugando con jugadores jóvenes y ayudar al club a conseguir el objetivo”, dijo en declaraciones a VCF Media el nuevo fichaje.

Santamaria aseguró que es un jugador al que le gusta jugar para todos y ayudar a todos. “Es difícil decir cuáles son mis cualidades, pero soy generoso y juego bien los balones largos. Tengo agresividad”, apuntó.

Por último, el jugador francés, de 30 años y con contrato hasta 2027, contó que habló con su amigo exvalencianista Ludovic Butelle antes de fichar por el Valencia y le dijo que es un club increíble.

“Quiero jugar ya. Llegué al aeropuerto y mucha gente vino a verme, lo cual fue precioso. Con Butelle jugué en el Angers y él jugó antes con David Villa aquí, con un gran equipo. Me dijo que era precioso”, finalizó.