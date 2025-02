Salvo sorpresas, el Levante UD cierra el mercado con la llegada del central Iganis Miquel

Si no hay contratiempos, y en espera de lo que pueda pasar con Dani Gómez, que no cuenta para el Valencia y al que se le busca una salida, el Levante UD da por cerrado el mercado con la llegada del ansiado central que no va a ser Jair Amador ni Unai García, será finalmente Ignasi Miquel, que llega libre al conjunto granota.

Con las esperadas salidas de Clemente y Fabricio y la sorpresiva salida de Andrés García al Aston Villa, el Levante UD ha reforzado el equipo con las llegadas de Álex Forés en ataque y de Manu Sánchez y Miquel en defensa, y tal y como ha podido confirmar Onda Cero Valencia, no se esperan ni llegadas ni salidas en estas horas finales de mercado.

El central zurdo de 32 años cumple con ese jugador con experiencia, rendimiento inmediato y conocimiento de la competición que pedía Julián Calero para el eje de la zaga. Aunque sin demasiado protagonismo en el Granada esta temporada, ha sido fundamental en las anteriores dos campañas tanto en segunda como en primera.

El catalán, acabó su formación en el Arsenal al que llegó en el 2009 con 16 años, debutando en el primer equipo de la mano de Arsène Wenger, y tras 7 temporadas en Inglaterra en las filas del Arsenal, Leicester y Norwich City, volvió a España para convertirse en un fijo en la categoría de plata.

Pendientes de Dani Gómez

Sin embargo, todavía podría haber una operación en la que el Levante UD y Felipe Miñambres tengan que intervenir: la rescisión de la cesión de Dani Gómez al Valencia CF.

El futbolista no cuenta para Corberán, y salvo por la necesidad en momentos de ausencia de Rafa Mir o Hugo Duro, tampoco lo hacía para un Baraja que en su momento, dio el visto bueno a la llegada del delantero granota.

Sin embargo, "la realidad es que tenemos una cesión con el Valencia hasta final de temporada y no tenemos noticias de lo contrario. El Valencia no se ha dirigido a nosotros para nada al respecto. Tenemos un acuerdo y un contrato. Si se quiere modificar ese contrato, habría que renegociar otra vez, evidentemente", dijo en sala de prensa el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez.

Dani Gómez no es un problema para el Levante UD al menos hasta junio, por lo que si quieren sacarlo del Valencia tendrán que encontrarle un destino para que el Levante UD se siente a renegociar las condiciones con el conjunto de Mestalla y con el equipo al que vaya el jugador, que tampoco entra en los planes de Calero.