Sadiq solo quiere ir al Valencia, pero el Girona va por delante en la carrera por el jugador

Queda poco más de una semana para que finalice el mercado de fichajes y el Valencia CF sigue a la espera de un punta. La prioridad hasta ahora era la cesión de Sadiq, pero la Real Sociedad prefiere un traspaso y el Girona ya ha llegado a un acuerdo verbal con el conjunto donostiarra.

El delantero nigeriano solo quiere estar a las órdenes de Corberán, pero el tiempo juega en su contra, ya que la Real quiere unintercambio Sadiq - Yangel Herrera más una cierta cantidad de dinero.

Además, el que jugó en Valencia durante la segunda mitad de la temporada pasada no se esconde en redes sociales. Tras darse a conocer la noticia del acercamiento de posturas con el Girona, ha dado me gusta a una publicación de Instagram de la cuenta "ches_vcf " en la que aparece el jugador con la equipación valenciana y en la que en la descripción se le pide que aguante.

El principal problema del conjunto ché ahora mismo es el Fair play financiero. Necesitan que salgan jugadores si quieren llegadas y para ello tanto Guillamón como Canós tienen que marcharse.