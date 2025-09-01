Sadiq y poco más: así son las últimas horas de mercado para el Valencia CF de Corberán

Sadiq es la pieza que le falta al Valencia para cerrar el mejor mercado de los últimos años, que debería de permitir al equipo salir del ostracismo de anteriores campañas y pasar de salvarse por los pelos del descenso a luchar por entrar de nuevo en competición europea.

La Real Sociedad no cuenta con el nigeriano, y el delantero solo quiere salir al Valencia, bloqueando operaciones más ventajosas para el club donostiarra, incluso en cuanto a salario para el jugador.

La opción de compra es lo que impide que se cierre el acuerdo que ha llegado, como ya adelantamos en Onda Cero Valencia, al último día de mercado en el que el jugador tiene la sartén por el mango: o sale al Valencia o se queda en la Real, y esa segunda opción es la que quieren evitar en San Sebastián.

Aguirrezabala, Copete, Raba, Danjuma, Ugrinic, Santamaría y Ramazani son las 7 llegadas en este mercado, todas ellas con opciones de ser titulares para Corberán y no un mero relleno de armario como le sucedió a otros entrenadores con Meriton al frente; la guinda del pastel es Umar Sadiq.

Operación salida

Si bien la salida de Alberto Marí parecía encarrilada al Mirandés como cedido, la cosa con Canós, el último descarte que falta por sacar se enquista a última hora. Turquía y Méjico eran las opciones que había encima de la mesa, pero ahora no se descarta incluso, que pueda quedarse en el Valencia, al menos hasta la siguiente ventana de traspasos.

Aunque siempre vigilantes a oportunidades de mercado, esto daría por cerrada la plantilla, salvo que se encuentre un central que mejore a Cömert y Copete y se pueda sacar al suizo.