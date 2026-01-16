Rubén Iranzo pide a gritos una oportunidad en el primer equipo

Los goles de Sadiq y Rubén Iranzo le han valido al Valencia CF para ganar en Burgos y acceder a los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE.

El equipo de Corberán arrancó dominando porque en el minuto 10 Rubo cabeceó un córner y cruzó su remate para alojar el 0-1 en la portería junto a un poste. Poco antes de la media hora, Mateo Mejía merodeó el empate con un cabezazo que salió alto, tras un pase de Víctor Mollejo también de cabeza.

Poco más sufrió hasta del descanso el portero visitante y, además, al inicio de la segunda mitad llegó el 0-2. Diego López filtró un pase raso a zona de tres cuartos para Largie Ramazani, quien lo prolongó con destino a la carrera de Sadiq; éste se zafó en carrera de Aitor Córdoba y, frente a la salida del guardameta rival, marcó con un remate a bocajarro.

La reacción burgalesa corrió a cargo de Kévin Appin, entrado al campo en el 60'. Primero, con un centro sin compañero rematador; luego, con un derechazo a banda cambiada desde fuera del área y que se estrelló en el travesaño; y en tercer lugar, con un cabezazo a bocajarro tras un centro cruzado y que Stole Dimitrievski le paró de bruces con el cuerpo.

En los minutos finales entró al campo Mario González, quien tuvo dos ocasiones casi seguidas, pero tenía la mirilla tan desviada como sus compañeros. Con la pólvora mojada, el Burgos se despidió en octavos de final de esta Copa del Rey; mientras, el Valencia no acusó que Ramazani fallase un disparo franco en el tiempo de descuento y selló su victoria.

Rubén Iranzo, el protagonista

El canterano anotó el primer gol de la noche y se mostró "muy contento por la clasificación del equipo y por mi primer gol con el Valencia CF. Se pasan muchas cosas por la cabeza, soy del Valencia CF desde que nací y es un sueño cumplido para mí lo de hoy. Me acuerdo de mi novia, la familia, los amigos… no estoy acostumbrado a marcar muchos goles así que va para ellos”.

Pese a lo complicado del clima y el rival "el equipo ha estado muy serio y ha conseguido la portería a cero y la clasificación a cuartos de final, que era el objetivo primordial. Sabemos que a un partido puede pasar cualquier cosa y hay que tomárselo como finales para pasar a la siguiente ronda y lo hemos logrado”.