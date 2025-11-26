Ron Gourlay reestructura la parcela deportiva con Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora

La visita de Ron Gourlay a Singapur tras la destitución de Miguel Ángel Corona, supone la puesta en marcha de una nueva estructura de trabajo basada en ojeadores para la Academia, en Europa y Sudamérica y que bajo la batuta del escocés y Carlos Corberán serán los encargados de confeccionar la plantilla para la próxima temporada.

De momento, tienen un encargo claro: traer en enero dos futbolistas en calidad de cedidos para el eje de la zaga y el ataque valencianista.

Esta estructura es muy parecida a la que armó el club con Rufete, Ayala y Salvans con Amadeo Salvo a la cabeza y que desmanteló Meriton a su llegada al club.

El Valencia "incorpora bajo la dirección de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, a tres profesionales cuya experiencia, conocimiento, contactos y especialización reforzarán la planificación deportiva del primer equipo y de la Academia VCF", han explicado en el comunicado.

Como director de Captación y Scouting llega Lisandro Isei. Anteriormente fue Director de Scouting en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Hasta su llegada al club había trabajado como Head of Analytics & Technical Scouting en el Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

Lisandro Isei | Lisandro Isei

El nuevo jefe de Scouting para Europa será Hans Gillhaus. Ha trabajado previamente como scout en el PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Copa de Europa en su etapa como futbolista, y en el Chelsea FC y Arsenal FC, además de scout internacional para la Atalanta BC. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.

Hans Gillhaus | Hans Gillhaus

Mientras que como jefe de Scouting para Sudamérica se incorpora a Andrés Zamora Patacchiola. Previamente fue Head Scout de San Lorenzo de Almagro, Scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, First Team Scout del Olympique de Marsella para Sudamérica.