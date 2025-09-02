Ron Gourlay: "Hicimos una oferta por Sadiq pero la Real no la aceptó, es fútbol"

Al término del mercado y con la salida de Canós cedido al Valladolid como último movimiento, salía Ron Gourlay de las oficinas del Valencia CF.

El inglés, preguntado por el mercado afirmó estar "muy contento con el mercado, ha sido muy largo y hemos cerrado unas 21 operaciones".

El CEO de fútbol del club reconoció que hubo "oferta de traspaso por Sadiq pero la Real no quiso aceptarla, no hay más y no estamos enfadados con ellos. Corberán está feliz con Beltrán, es un 9 ó 10 y Sadiq es un 9, en el caso de Beltrán es un jugador que puede jugar en varios sitios".

En este caso "estábamos preparados tanto para una cesión como para un traspaso pero no ha sido posible".

La dirección deportiva "tenía varias opciones trabajas por si lo de Sadiq no salía hacia adelante, y así ha sido", concluyó Gourlay.