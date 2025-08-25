Queralt Casas: “Jugar en el Roig Arena es una pasada”

La capitana del Valencia Basket Queralt Casas compartió este lunes su felicidad por poder jugar en el Roig Arena a partir de esta temporada y definió la instalación como “una pasada”.

“La verdad es que es impresionante, una pasada. Tenía las expectativas muy altas, pero el día que pisamos el parqué la superaron, también los vestuarios, el gimnasio… Es alucinante”, destacó la internacional española en declaraciones a los medios durante la inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.

La jugadora ‘taronja’, que se lesionó el pasado mes de abril al sufrir una fractura de cúbito y radio en el brazo izquierdo, también habló sobre su estado físico tras la primera semana de pretemporada.

“La verdad que dolor cero, pero ahora falta coger el ritmo físico porque cinco meses sin hacer deporte se nota y más cuando de normal no paras”, explicó Casas.

Sobre las nuevas incorporaciones y estos primeras días de trabajo, Casas recordó su experiencia y destacó que es su séptima temporada: “Yo estoy acostumbrada, muchas seguimos de otros años y estamos ya muy hechas”.

“Las nuevas compañeras tienen ganas de aportar al equipo, ganas de aprender y de seguir creciendo como equipo. Tiene muy buena pinta”, añadió.

Inauguración de la nueva tienda de Valencia Basket en el Roig Arena | Onda Cero Valencia

Nate Reuvers, emocionado ante el arranque de la nueva temporada

El jugador del Valencia Basket Nate Reuvers, que vivirá su tercera temporada en el club valenciano, habló este lunes sobre su evolución y sobre lo que espera del equipo la próxima temporada.

“La última temporada fue genial y tenemos que seguir construyendo sobre eso. Siempre hay espacio para mejorar y cada año me siento mejor, así que espero mucho del equipo”, afirmó Reuvers en declaraciones a los medios durante la inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.

“Definitivamente creo que soy mejor jugador que cuando llegué hace dos años y aprendes mucho jugando en Euroliga, Eurocopa, ACB…”, añadió.

Reuvers analizó el hecho de formar parte de una plantilla de dieciséis jugadores: “Tendremos que manejar esa situación, pero con todos los partidos que tendremos este año con la Euroliga y la ACB necesitamos una gran plantilla, especialmente por el ritmo tan alto con el que jugamos”.

El pívot ‘taronja’ también habló sobre combinar la Euroliga y la acb: “Es difícil porque no puedes relajarte en los partidos del fin de semana. No importa contra quién juegues en la acb porque sabes que vas a tener que dar el cien por cien”.

