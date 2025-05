Puerto: "Siento orgullo de poder seguir representando al Valencia Basket"

El capitán de Valencia Basket, Josep Puerto, aseguró este martes que estaba “muy contento y orgulloso de poder seguir representando" al club valenciano tras haber renovado su contrato hasta 2027.

"Muy contento y con muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro. Lo primero que se me viene a la cabeza es orgullo, como he dicho antes, de poder seguir representando el club de toda mi vida. Y también se me viene un sentimiento de responsabilidad, de intentar devolver la confianza que el club me ha dado, intentar dar lo mejor de mí mismo y seguir creciendo como jugador”, dijo en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

"Este año me ha venido todo a favor, todo ha sido positivo en ese aspecto. El sistema, la confianza que me ha dado el entrenador y la confianza que tienen mis compañeros en mí ha hecho que ese trabajo se vea más valorado o se vea más bonito en la pista”, añadió.

Cerca de alcanzar los 300 partidos como taronja a sus 26 años, Josep Puerto se mostró también ilusionado de poder vivir la transición hacia el Roig Arena.

Además, habló del acto de retirada de camiseta de Sam Van Rossom del pasado sábado. "Yo recuerdo compartir vestuario con él. Entonces, ahora ver cómo le retiran la camiseta, pues claro, la experiencia también es un grado y también hace que mejores. Y estoy, como he dicho antes, muy contento, muy orgulloso de poder estar al lado de estos jugadores que para mí han sido referentes y me han ayudado muchísimo en mi carrera”, añadió.