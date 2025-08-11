Primeras declaraciones de Danjuma como valencianista

Oficialmente el Valencia CF tiene un nuevo punta. Danjuma llega al club y firma por 3 temporadas procedente del Villarreal a coste 0. Desde su llegada a LaLiga en 2022 con el club groguet, ha pasado por equipos como el Tottenham, Everton y Girona.

Pese a tener lesiones importantes que le han dejado fuera de los terrenos de juego durante muchos partidos, el jugador neerlandés lleva más de 200 encuentros en equipos de las 5 grandes ligas. Ahora llega a la capital del Túria para demostrar su nivel y ayudar al equipo en la zona del gol.

Primeras declaraciones desde su llegada a Valencia

El club no ha tardado en publicar un vídeo en el que habla de las ganas que tiene de empezar, que ha crecido viendo jugar al Valencia y que ha llegado al equipo porque: "creo que es un club que está creciendo otra vez y el míster me ha dicho que quiere crecer".

También ha comentado que Mestalla es un sitio increíble con una gran afición y que Dani Raba, con quien jugó, ya se ha encargado de hablarle bien para que llegara a estar bajo los mandos de Corberán.

La delantera va tomando forma

Con la incorporación de Danjuma, Hugo Duro ya no es el único delantero centro con experiencia en primera de la plantilla. A falta de saber si Azón o Sadiq se unirán al resto de valencianistas, ya hay una delantera que mejora lo que había hasta el momento.

En el vídeo de las declaraciones el jugador se ha descrito como un jugador veloz, con gol y al que le gusta que la afición disfrute. Ahora queda ver cómo será en el Valencia y una buena ocasión podría ser este sábado en Mestalla con el debut liguero ante la Real Sociedad.