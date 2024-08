Plataforma per la Llengua denuncia la expulsión de una familia de una piscina municipal por hablar valenciano

Plataforma per la Llengua ha anunciado que presentará una reclamación ante el Ayuntamiento de València ya que ha denunciado que este verano se ha "expulsado" a una familia de la piscina municipal de Benicalap "porque hablaba en valenciano". El consistorio ha señalado que a estas personas se les indicó que abandonaran el recinto "por lavar los túpers de la comida en la piscina donde se baña la gente" y no por usar esa lengua.

Según ha relatado la Plataforma en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio cuando un vecino de la capital valenciana a acudió a esa piscina, gestionada por una empresa adjudicataria, con sus hijos menores de edad a las 13.00 horas. La entidad, que ha apuntado que los hechos que denuncia tuvieron lugar en los baños de la instalación, ha manifestado que el personal de seguridad "intentó obligar" a estas personas "a cambiar de lengua" y que cuando se negaron a ello "las expulsaron del recinto".

"La familia, que comió en las instalaciones de la piscina, padeció la agresión lingüística cuando intentaba aclarar las fiambreras", ha expuesto Plataforma por la Llengua. El colectivo ha expuesto que la persona encargada de la limpieza buscó a los agentes de seguridad "para resolver las dudas de la familia" respecto a "si podía limpiar las fiambreras en el mismo lugar donde llenaba los cubos para fregar el suelo".

Asimismo, ha afirmado que fue entonces cuando el guardia de seguridad exigió al padre de la familia "que cambiara de lengua" para hablar en "castellano porque no lo entendía" y ha relatado que el usuario pidió que se buscara a otro trabajador que entendiera el valenciano porque iba a seguir hablando en esa lengua. "El encargado de la empresa, después de esto, acudió con gritos pidiendo que le hablara en castellano", asegura la entidad, que recalca que el padre de la familia "se negó tranquilamente" y siguió "ejerciendo sus derechos lingüísticos", tras lo que fue "expulsado del recinto" y se requirió la presencia de la Policía Local.

Frente a esta versión, el consistorio afirma que a esta familia se les "expulsó" de la piscina de Benicalap "por lavar los túpers de la comida en la piscina donde se baña la gente". "No por hablar en valenciano", puntualizan desde el Ayuntamiento de València. Plataforma per la Llengua ha manifestado que la reclamación que dirigirá a la administración local será por haberse "incumplido el Estatuto de Autonomía, el Estatuto de los Consumidores y Usuarios" valenciana y "la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià". La entidad asegura que la familia no quiso poner una reclamación en la piscina "por motivos de seguridad".

Compromís pedirá explicaiones

Desde la oposición en el consistorio, el edil Pere Fuset ha anunciado que pedirá explicaciones al gobierno local sobre esta expulsión. Así, ha instado a la alcaldesa, María José Catalá, "a ponerse en contacto con la familia afectada y a requerir a la empresa concesionaria de las instalaciones municipales toda la información necesaria para esclarecer los hechos".

Fuset ha apuntado, en un comunicado, que "la piscina pública de Benicalap está gestionada por la empresa Aquaval" y que "hace un año, en este mismo recinto municipal, dos agentes de seguridad privada fueron detenidos por la Policía Nacional como supuestos autores de un delito de odio después de proferir insultos racistas y amenazas a la integridad física". El representante de Compromís ha dicho que su grupo "quiere saber si este posible caso de valencianofobia habría sido cometido por la misma empresa de seguridad que el pasado año ya sufrió las detenciones por posibles delitos de odio racista" y ha avanzado que reclamará también información para saber "si las instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento de València cumplen escrupulosamente con la normativa municipal en cuanto al uso del valenciano".