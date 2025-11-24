Los pilares para adentar la cubierta del Nou Mestalla, empiezan a llegar al nuevo estadio

Este lunes, 24 de noviembre, se ha producido la llegada a la parcela del Nou Mestalla de los primeros pilares estructurales sobre los que se asentará la gran cubierta del futuro estadio valencianista y que constituirán las columnas principales del estadio.

Estas piezas, de 38 metros de altura y más de 30 toneladas de peso, viajan en convoyes especiales, camiones de gran tonelaje que emplean entre dos y cuatro días en completar el trayecto hasta Valencia y que viajan escoltados por coches piloto desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia).

Allí, a más de 900 kilómetros del Nou Mestalla, la empresa líder en diseño, fabricación, ingeniería y montaje, elabora bajo las indicaciones de FCC Construcción los principales elementos que conforman esta nueva fase de la construcción, que permitirá percibir de manera más evidente todavía el avance constructivo durante las próximas semanas.

Desde primera hora del pasado 12 de noviembre comenzaron a llegar al Nou Mestalla también las placas, piezas de hasta 7 toneladas y unos 2 metros de longitud, un elemento base que sirve como anclaje al suelo para la posterior instalación de cada uno de los pilares que soportarán las 4.800 toneladas de peso de la cubierta. Su instalación se inició el mismo día de su llegada, comenzando por la zona norte del estadio.

A partir de este lunes, las labores de construcción avanzan con la llegada de los primeros pilares y la previsión es que próximamente se produzca una llegada constante de piezas y elementos clave para la instalación de los 50 pilares de acero S355, así como de su izado. Les seguirán las torres de escalera y el anillo estructural que dará forma a la gran cubierta del Nou Mestalla.

El futuro estadio valencianista se convertirá a partir de su inauguración en 2027 en un lugar de referencia a nivel de deporte, ocio y entretenimiento no solo para el Valencia CF y sus aficionados, sino también para la ciudad de Valencia, desarrollando una importante actividad con una oferta segmentada para todos los públicos durante los 365 días del año.