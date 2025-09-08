Pese a las últimas temporadas, el Valencia CF sigue cuarto en la clasificación de lo que va de siglo

El Valencia continúa en cuarta posición de la clasificación elaborada por Cihefe y que mide a los mejores equipos españoles en lo que va de siglo, una lista en la que el Villarreal se sitúa en la sexta plaza.

La lista, elaborada por el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (Cihefe) y que también incluye la participación en la Copa del Rey y competiciones europeas, más allá de la Liga, deja al Real Madrid como mejor equipo español, por delante del Barcelona y del Atlético de Madrid.

Por detrás, en décimo séptima posición, se encuentra el Levante, mientras que el Elche es vigésimo séptimo y el Hércules, número 44 en este primer cuarto de siglo XXI.

A pesar de los malos resultados del Valencia en este último lustro, los primeros años de siglo le permiten situarse en la cuarta plaza del fútbol español, mientras que la solidez europea del Villarreal en estos últimos años le hacen codearse con el Sevilla y situarse por encima del Athletic Club.

La lista establece tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota en Liga, mientras que se establecen niveles distintos para las competiciones nacionales y las internacionales, en las que los triunfos en rondas finales de Liga de Campeones alcanzan hasta los 12 puntos, por los 1,5 puntos de ganar un encuentro de Segunda División.

El objetivo de esta ponderación, recalca Cihefe, es dar las mismas oportunidades para establecer un ranking a los equipos más poderosos y a los más modestos del fútbol español.

El Real Madrid, por ejemplo. cuenta con 4.602 puntos, por los 4.424,3 del FC Barcelona y los 2.872,5 puntos del Atlético de Madrid.

El Valencia, que en este último lustro ha perdido peso en la clasificación al sumar menos puntos, es cuarto con 2.464 puntos, apenas 2,5 menos que los 2.461,5 del Sevilla.

No obstante, aventaja en más de 300 al Villarreal, a pesar de su título de Liga Europa hace unas temporadas. El conjunto castellonense tiene 2.154 puntos, lo que le hace ser sexto con holgura respecto al Athletic Club, con 1.794 puntos.

A pesar de su solidez en la Liga o en la Copa del Rey, el conjunto vasco no ha tenido tanto recorrido en Liga de Campeones como el equipo que ahoa entrena Marcelino.

Por detrás, el Betis es octavo y la Real Sociedad, noveno, a apenas 0,5 puntos, mientras que el Deportivo de la Coruña es décimo, con 1.567, a pesar de que en está última década ha transitado mayormente por la Segunda División.

El Levante, décimo séptimo, tiene 1.094,5 puntos, mientras que el Elche tiene 850,5 puntos.