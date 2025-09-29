Pedro Martínez vuelve a ganar un título con Valencia Basket

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, le da “mucho valor” a la Supercopa ACB que logró su equipo ante el Real Madrid (94-98) este domingo y destacó que haber ganado a “dos de los mejores equipos de la ACB en los últimos años le da más mérito” a este logro.

“Le doy mucho valor a este título, esto es como decía Ibon Navarro, es el último triunfo que viene de la temporada pasada. Esto pone la guinda a lo del año pasado”, dijo el preparador valencianista en la sala de prensa del Martín Carpena malagueño.

Ganar un torneo así es muy difícil, hemos ganado a dos de los mejores equipos de la ACB en los últimos años y eso le da más mérito a este éxito

“Ganar un torneo así es muy difícil, hemos ganado a dos de los mejores equipos de la ACB en los últimos años y eso le da más mérito a este éxito”, añadió, después de definir la final como “un cara o cruz ante un grandísimo rival”.

Ahondó en la consecución del título y lo que significa para Valencia Basket: “Este es un gran club, pero a nivel de títulos, a lo mejor no tiene los que merece por el esfuerzo que ha hecho la entidad. Ahora tocar disfrutar de este momento. Tenemos un buen equipo, pero vamos a jugar competiciones complicadas. Ahora, me quiero centrar en el presente”.

Sobre las lesiones son las que tuvo que lidiar Valencia Basket en el torneo, dejó esta reflexión: “A veces los equipos crecen ante la adversidad, y tener lesiones ha hecho que redujéramos un poquito la rotación y que algunos jugadores jugaran con más confianza. Como grupo fuimos capaces de sobreponernos. Pensábamos que íbamos a llegar muy justos, pero el equipo ha creído”.

Sobre el partido ante el Real Madrid, apuntó que hubo “muchos momentos buenos para los dos equipos y en los últimos cinco minutos han sido decisiones muy individuales, acciones de carácter ganador” las que decantaron la balanza.

Para Martínez, “todos los que juegan en Valencia son buenos jugadores” y Sergio De Larrea, nombrado MVP al mejor del torneo, “es joven, muy educado, con la cabeza amueblada, pero mi objetivo como entrenador es ayudarle a que se desarrolle y retarle a que sea el mejor posible. Hay que tener el equilibrio entre felicitarle por lo que hacen bien y hacerle ver que tiene determinadas carencias que va a seguir mejorando”.