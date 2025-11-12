Pedro Martínez: "No vamos a salir hoy en globo ni debemos caer en depresión si perdemos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, admitió el buen sabor de boca que les deja la victoria ante el Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga pero dijo que ni deben estar eufóricos por el triunfo ni deprimirse cuando pierdan.

"Intentamos vivir en el presente, no teníamos el recuerdo del último partido ni estábamos pensando en el siguiente. Hoy salieron las coas muy bien y otros salen mal o muy mal. No vamos a salir en globo hoy ni cuando perdamos hemos de caer en depresión. Es lo que hemos hecho tras Granada, mirar hacia delante sin dramas", señaló en la rueda de prensa.

"La victoria sabe bien porque la gente se lo ha pasado bien y nos han llevado con mucha energía. Veníamos de jugar en Kaunas en una pista muy guapa que impacto a los nuevos y que les dio mucha energía. Fue un ambiente duro dentro de lo sano y hoy hemos estado a la altura", añadió.

El entrenador destacó el nivel que tiene su rival de este martes. "El Real Madrid es un gran equipo, tácticamente tiene muchos opciones, son muy listos y muy grandes. Están muy bien entrenados. Competir contra ellos, que era nuestro primer objetivo y ganar sabe muy bien", admitió.

El técnico, que aseguró que fue un triunfo coral el de su equipo, resto importancia a que en los dos últimos encuentros les hayan planteado defensas zonales.

"El baloncesto es adaptación constante pero lo mas importante es ser fiel a tu forma de jugar. Los rivales toman decisiones pero estoy seguro de que no hay una defensa que todo el mundo sepa hacer y nosotros no sepamos atacar, aunque seguro que hay rivales que tocan la tecla", apuntó.