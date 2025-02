Pedro Martínez: "Nos han matado cerca del aro"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señaló a los puntos encajados por su equipo en la pintura como la principal razón de la eliminación de este viernes en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Dreamland Gran Canaria (79-65).

"Han metido un 70% en tiros de dos, eso es algo excesivo. Nos han matado cerca del aro. Quizás nos ha faltado físico y reconocer situaciones que habíamos hablado y no han salido bien. Ahora no me veo capaz de dar respuesta al juego que hemos tenido, habrá que analizarlo, pero hemos fallado en muchas cosas", resumió el técnico catalán.

Pedro Martínez lamentó que el Valencia Basket perdió "demasiados balones", aunque señaló que muchos de ellos se debieron a la "defensa agresiva" de su rival. "No nos hemos adaptado bien (a su agresividad) y nos han superado con claridad", agregó.

El entrenador admitió que no le ha sorprendido la actuación del Dreamland Gran Canaria, puesto que es "un gran equipo que está haciendo una buena temporada", pero incidió en las concesiones en defensa de su equipo.

"Ha sido encuentro decepcionante para nosotros. No hemos tenido buenas sensaciones desde el principio. El Gran Canaria nos ha superado en defensa y en ritmo. Ellos han empezado en primer cuarto anotando de tres y nos han sorprendido. Aunque el equipo ha seguido luchando, hemos salido un poco del partido esperado", analizó.

Pedro Martínez reconoció que quisieron "cambiar algunas cosas" tras el descanso y asumió la responsabilidad por los problemas tácticos del equipo, si bien remarcó que "todo empieza por la responsabilidad individual" de los jugadores. "Hemos empezado sin hacer faltas, jugando un poco blandos", recordó.

Asimismo, el técnico terminó con un mensaje de futuro: "Ahora el disgusto es grande, pero la vida y la competición continúan. A veces estas cosas sirven para analizar dónde estás y ver las cosas claras. Cuando las cosas salen mal hay que asumir responsabilidades, mirar hacia adelante y no caer en el desánimo pasadas 24 horas".