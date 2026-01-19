Pedro Martínez iguala a Miki Vukovic como entrenador con más partidos dirigidos en la historia de Valencia Basket

El entrenador Pedro Martínez está dirigiendo esta tarde en la pista del Real Madrid su partido número 231 al frente del primer equipo masculino de Valencia Basket, una cifra que le permite igualar con Miki Vukovic en la primera posición en el histórico de encuentros como técnico principal.

El técnico catalán dirige ante el Real Madrid su partido número 141 en la Liga Endesa, a lo que añade 83 partidos de competiciones europeas, 5 de la Copa del Rey y 2 de la Supercopa Endesa para alcanzar la misma cifra que Vukovic como primer entrenador del Valencia Basket.

El pasado 15 de junio de 2025, con el triunfo que suponía el billete para la tercera final de la acb para el equipo taronja, Martínez igualó a Miki en la primera posición de victorias al llegar hasta las 143 que consiguió el técnico balcánico. Esta clasificación actualmente la comanda Pedro Martínez en solitario con 171 triunfos a falta del resultado del partido de esta tarde.

El pasado 28 de septiembre, Martínez se convirtió en el primer entrenador en ganar más de un título en el equipo masculino valenciano al juntar la Liga Endesa de 2017 con la Supercopa Endesa 2025.