Pedro Martínez: El Fenerbahçe lleva meses de muchísima solidez

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó la solidez que ha mostrado en los últimos meses el Fenerbahçe, al que visitan este viernes en la Euroliga y del que dijo que se trata de un equipo muy completo.

“El Fenerbahçe ahora mismo tiene una dinámica muy buena, en los últimos meses está jugando con muchísima solidez", señaló el técnico en declaraciones facilitadas por el club.

"Es un equipo que juega muy buen baloncesto, con muy buenos jugadores, y necesitamos prepararnos para un partido de máxima exigencia y para estar en el partido tenemos que jugar muy bien", advirtió.

El entrenador del conjunto valenciano destacó el físico y la experiencia de los jugadores del equipo turco pero también que están "muy bien" entrenados por Sarunas Jaskevicius.

"Su defensa es excelente, pero también tenemos que defender bien, porque no solamente son un equipo bueno defensivamente, sino que también ofensivamente tienen muchísimo talento", apuntó.

El técnico no quiso centrase en el exterior francés Nando De Colo, que ha vuelto recientemente al conjunto otomano. "No nos vamos a fijar en uno o dos jugadores, ellos son una plantilla muy buena, y De Colo es un jugador importante, pero tenemos que prestar atención a todos”, concluyó.

