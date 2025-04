Pedro Martínez: Es un disgusto grande y también una prueba a ver cómo respondemos

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, admitió que haber quedado eliminados en la semifinal de la Eurocopa ante el Hapoel Tel Aviv supone una decepción pero señaló que es también una prueba de carácter.

"Es un disgusto grande para todos y es una prueba para ver cómo respondemos ante este disgusto y esta decepción. A ver cómo nos recuperamos", apuntó el técnico en la rueda de prensa.

Tras caer por 92-94 y tener un triple final de Nate Sestina para darle la vuelta al choque, el técnico dijo que fue "un cara o cruz".

"Ha sido un partido muy igualado. Hemos tenido algún momento en la primera parte pero ellos han reaccionado muy bien y han sido capaces de volver. También en el tercero. Luego se han ido ellos y hemos sido nosotros los que hemos vuelto pero hemos tenido un tiro de un buen jugador nuestro para ganar", apuntó.

El entrenador no quiso darle más importancia a la cuarta personal del dominicano Jean Montero, una técnica por un gesto al banquillo rival. "Todo influye, pasan cosas que te ayudan más y otras que te ayudan menos y esta es de las que no te ayuda pero no quiero darle más importancia que a otras", explicó.

"Ellos no han estado nada acertados en la primera y solo ganábamos de uno y lo han estado mucho en la segunda y aún así hemos tenido opciones. Han jugado muy bien, siempre te queda la sensación de que podíamos haber defendido un poco mejor pero otras canastas suyas han sido muy meritorias", señaló.

"Ha habido cosas positivas pero lógicamente estamos disgustados, es tan grande el disgusto como lo habría sido la alegría si hubiéramos ganado. Valoro mucho el esfuerzo del equipo pero estamos muy disgustados porque teníamos altas expectativas de pasar", concluyó.