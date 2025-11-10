VALENCIA BASKET

Pedro Martínez: “El Covirán Granada ha jugado muchísimo mejor que nosotros”

Valencia Basket encara una semana de tres partidos tras su segunda derrota consecutiva

El Covirán Granada logró su primera victoria de la temporada al vencer por 85-79 a un Valencia Basket que llegó al Palacio de los Deportes como líder pero que sufrió su primera derrota del curso en la Liga Endesa.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, consideró justa la derrota por 85-79 sufrida por su equipo este domingo ante el Covirán Granada porque el cuadro andaluz jugó “muchísimo mejor” que el suyo.

“Hay que felicitar al Covirán Granada por cómo ha jugado, ha jugado muchísimo mejor que nosotros”, indicó Pedro Martínez en una corta rueda de prensa tras el partido.

“El Covirán Granada se merece claramente haber ganado el partido por la táctica que han tenido y por la energía con la que han jugado”, añadió.

“Quiero destacar con la agresividad con la que han defendido (los granadinos) y que son justos ganadores del partido”, finalizó el entrenador del Valencia Basket.

