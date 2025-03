Parejo critica con dureza la gestión de Lim: "si sigue la cosa así, el Valencia bajará algún año a Segunda"

El ex-capitán del Valencia, Dani Parejo, ahora en el Villarreal, ha criticado con dureza la gestión de Peter Lim al frente de su anterior club. En unas declaraciones para Jugones en La Sexta, el centrocampista ha repasado su momento actual y ha echado la vista atrás para valorar la situación de un Valencia, que ha pasado de luchar por Europa a hacerlo por no perder la categoría.

"Yo creo que Peter Lim ha cometido muchos errores. Y el error suyo es por dejadez. Yo creo que Peter Lim no era consciente de lo que estaba pasando en el club, en la ciudad, en el equipo, en todo... y se ha fiado de gente que creo que no ha sido honesta, no ha sido buena para el club y no ha mirado lo mejor para el club sino que ha mirado lo mejor para él", ha dicho el futbolista.

El problema que hay en el Valencia "es que nadie es capaz de decir las cosas como son. Tienen miedo de que mañana no estén en el trabajo. Que llegue uno y diga el césped es azul y tu digas no, el césped es verde y te digan ‘para tu casa’. Yo no digo que tú puedas ser un mandado y te digan cualquier cosa y lo hagas por miedo a...", ha reconocido el jugador.

En el Valencia "no hay nadie en el club que realmente sienta lo que es el Valencia y por eso las cosas salen así. Ahora están en la situación en la que están, y yo creo que algún año, ojalá no, pero algún año si sigue la cosa así, al Valencia le tocará bajar a segunda", ha lamentado Dani Parejo.