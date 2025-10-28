Pablo Sánchez, sobre la renovación de Carlos Álvarez: “Se hará sin ningún problema”

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, habló sobre el proceso de renovación del futbolista Carlos Álvarez, con contrato hasta 2027, y valoró la negociación entre el club y jugador.

“Confiamos en Carlos. Está muy bien en València y muy bien en el club. Esperamos que todo se aclare en las próximas semanas. No sé decir un porcentaje, pero yo creo que se va a hacer sin ningún problema”, afirmó Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación este lunes durante la celebración de la gala anual de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, en la que este año participa la Agencia EFE.

Álvarez llegó al Levante en 2023, fue el autor del gol que dio la victoria del ascenso a Primera la temporada pasada ante el Burgos y esta campaña ha disputado 584 minutos repartidos en 10 partidos de LaLiga EA Sports en los que ha marcado 2 goles y repartido 1 asistencia.

Sánchez también hizo un balance sobre el inicio de temporada del Levante: “Es muy positivo, aunque creo que podríamos tener algún punto más. Sin ir más lejos, esta última jornada merecimos la victoria. Pero el equipo está compitiendo muy bien y jugando bien al fútbol”.

Además, el presidente ‘granota’ mostró su convencimiento sobre lograr la permanencia: “Julián Calero y el resto del club estamos convencidos de que va a ser así”.

El Levante acumula un total de 9 puntos después de 10 jornadas ligueras y es el decimoquinto clasificado, empatado precisamente con el Valencia, el primero de los equipos en puestos de descenso.