Operación salida al rojo vivo en el Valencia CF

Quedan 3 días para el estreno del Valencia CF en liga y en las oficinas del club queda todavía mucho por concretar. Ya son 6 fichajes los que han cerrado este verano tras las 10 salidas confirmadas respecto al final de la pasada campaña.

La marcha de Mamardashvili y de Jaume han hecho que llegaran Julen Agirrezbala y que volviera de la cesión Cristian Rivero. En el centro de la zaga también ha habido cambios importantes con las salidas de Mosquera, Yarek y Cenk; además de la de Max Aarons en el lateral derecho, quien no contó apenas con mintos durante su prestamo. A su vez, se han sumado las incorporaciones de Copete y la vuelta de Cömert.

En el centro del campo se ha conseguido renovar a Javi Guerra, que a principio de mercado todo indicaba que sería una salida inminente, pero se ha perdido a Barrenechea que pese a sus múltiples guiños hacia el conjunto ché, no ha sido posible su vuelta. En su lugar ha llegado Batiste Santamaría.

Iván Jaime es otro de los jugadores que llegó cedido la temporada pasada y que sus lesiones no permiteron que vieramos todo su potencial, sin embargo Dani Raba ocupará su puesto este año, pero por lo que se ha podido durante la pretemporada, él si lo hará como titular.

La zona del gol es la que más preocupaba a la afición, ya que fue un punto débil el año anterior y las bajas de Sadiq y Rafa Mir hacen que haya que fichar sí o sí. De momento ya ha llegado Danjuma, a quien Corberán ya ha probado de 9 en entrenamientos. Faltaría otro más para tener una profundidad de plantilla mejor. Los nombres que suenan con más fuerte son el de Sadiq de nuevo o el de Iván Azón.

Jugadores en la rampa de salida

Además de todos estos movimientos que ya se han producido, hay jugadores con los que no cuenta el técnico valenciano y que necesitan una venta lo antes posible, y estos son: Guillamón, Canós y Alberto Marí. El primero de ellos no ha contado con ni un solo minuto en la pretemporada, el segundo únicamente disputó 2 de los 5 partidos y el tercero jugó 20 minutos antes de caer lesionado.

La salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano está cerca de cerrarse y no entrena con el grupo, al igual que no lo hace Almeida que está muy avanzado con el Trabzonspor. De hecho el Valencia ha firmado a Ugrinic que juega en la misma posición del portugués, y que sea el único jugador que queda por inscribir es indicativo de que una vez se oficialice la marcha de André se podrá añadir al suizo.

Por último está el caso de Dimitrievski. El macedonio llegó para ser portero titular, pero que se quedara un año más Mamardashvili hizo que tuviera que quedarse en segundo plano. El portero no es del agrado de Corberán y su futuro es incierto, ya que no quiere volver a asumir un rol secundario. Si finalmente se marcha, el club deberá decidir si incorporan a otro guardameta, que parece lo más probable.