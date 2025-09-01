Omari Moore: “Es mi primera vez en la acb y la Euroliga y va a ser un gran reto”

El nuevo jugador del Valencia Basket Omari Moore habló sobre la próxima temporada y sobre su debut tanto en la acb como en la Euroliga, lo que definió como “un gran reto”.

“Va a ser una temporada muy emocionante. Es mi primera vez en España, en la acb y en la Euroliga y va a ser un gran reto, pero estoy dispuesto a ello”, destacó Moore en declaraciones ofrecidas por el club.

Sobre su aportación al equipo, Moore recalcó su versatilidad: “Creo que por mi altura y mis habilidades ofrezco mucha versatilidad y puedo jugar de 1, de 2 y de 3 tanto en ataque como en defensa”.

El exterior norteamericano también habló sobre el Roig Arena y la afición ‘taronja’: “Luce muy bien. Estoy emocionado de poder entrar ahí y también he visto el número de abonados, son muchos este año y sé que la afición es increíble”.

“La ciudad es muy bonita, una de las más bonitas de Europa, así que me hace mucha ilusión explorar la ciudad, conocer a los fans y jugar para todos ellos”, añadió Moore.

Moore firmó con el Valencia Basket este verano por una temporada tras desvincularse del South East Melbourne Phoenix, equipo de la liga australiana.