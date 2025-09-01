VALENCIA BASKET

Omari Moore: “Es mi primera vez en la acb y la Euroliga y va a ser un gran reto”

El norteamericano es un jugador que puede ocupar varias posiciones en el juego exterior de Pedro Martínez

EFE

Valencia |

Omari Moore: “Es mi primera vez en la acb y la Euroliga y va a ser un gran reto”
Omari Moore: “Es mi primera vez en la acb y la Euroliga y va a ser un gran reto” | EFE/Archivo

El nuevo jugador del Valencia Basket Omari Moore habló sobre la próxima temporada y sobre su debut tanto en la acb como en la Euroliga, lo que definió como “un gran reto”.

Va a ser una temporada muy emocionante. Es mi primera vez en España, en la acb y en la Euroliga y va a ser un gran reto, pero estoy dispuesto a ello”, destacó Moore en declaraciones ofrecidas por el club.

Sobre su aportación al equipo, Moore recalcó su versatilidad: “Creo que por mi altura y mis habilidades ofrezco mucha versatilidad y puedo jugar de 1, de 2 y de 3 tanto en ataque como en defensa”.

El exterior norteamericano también habló sobre el Roig Arena y la afición ‘taronja’: “Luce muy bien. Estoy emocionado de poder entrar ahí y también he visto el número de abonados, son muchos este año y sé que la afición es increíble”.

“La ciudad es muy bonita, una de las más bonitas de Europa, así que me hace mucha ilusión explorar la ciudad, conocer a los fans y jugar para todos ellos”, añadió Moore.

Moore firmó con el Valencia Basket este verano por una temporada tras desvincularse del South East Melbourne Phoenix, equipo de la liga australiana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer