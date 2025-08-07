Olasagasti y Arriaga se suman a la lista de nuevas incorporaciones lesionadas

El Levante UD informó ayer a través de un comunicado oficial de las lesiones de Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti, ambas por un problema en el recto femoral de la pierna izquierda.

Aunque el club ha optado por no especificar plazos concretos, todo apunta a que ambos jugadores estarán fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, un plazo que pone en riesgo su participación en la primera jornada de competición.

Con estas dos nuevas bajas, ya son cuatro de los ocho refuerzos anunciados hasta ahora que han pasado por la enfermería. Los primeros en caer al dique seco fueron Alan Matturro y Matías Moreno. Solo Toljan, Víctor García, Manu Sánchez y Koyalipou se han librado, de momento, de esta racha negativa.

Cabe recordar que no solo hay lesionados entre las nuevas incorporaciones, ya que uno de los homres fuertes de Calero, Carlos Álvarez, lleva de baja todo el verano y actualmente es complicado que pueda disputar el primer partido de liga el sábado 16 ante el Deportivo Alavés.

Del resto de lesionados el que más cerca está de volver es Matturro, al que podríamos volver a ver este sábado ante el UD Castellón.