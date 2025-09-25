Octopus Energy se convierte en el nuevo ‘Sustainable Founding Partner’ del Nou Mestalla

El Nou Mestalla ha alcanzado un acuerdo con Octopus Energy como ‘Sustainable Founding Partner’. La empresa británica invierte, construye y gestiona de manera flexible sistemas de energía renovable, operando una cartera de proyectos de 8.500 millones de euros, una de las más grandes de Europa

A través de esta alianza, la compañía global se convierte en un socio estratégico para liderar la transición energética mediante la instalación y gestión de sistemas inteligentes sobre la cubierta del estadio, que se convertirá en un pulmón de energía verde, una singularidad que contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental.

Tras el proyecto de energía solar que hace funcionar la Ciutat Esportiva de Paterna con un sistema de autoconsumo y un 30% de energía solar desde 2024, Octopus Energy y el Valencia CF dan ahora un paso más en esta relación que se construye sobre un compromiso real con la comunidad y con el futuro del Valencia CF y de Valencia para acelerar de forma conjunta la transición hacia la energía renovable.

Como ‘Sustainable Founding Partner’ del Nou Mestalla, Octopus Energy instalará paneles solares sobre la cubierta además de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los alrededores del estadio.

El objetivo es abastecer de energía limpia al estadio y dar vida a todas sus actividades los 365 días del año, no solo durante los partidos, fomentando además un modelo de movilidad responsable con la comunidad.

La compañía energética, además, gestionará mediante un sistema inteligente cada vatio de la energía verde para optimizar el rendimiento y reducir el impacto ambiental, convirtiendo el Nou Mestalla en un modelo de eficiencia energética internacional y un ejemplo claro de cómo realizar un proceso de transformación energética con impacto local. El sistema de energía solar que Octopus Energy instalará en la cubierta del estadio evitará la emisión de 185 Tn de CO2.