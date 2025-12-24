Las obras y la financiación del Nou Mestalla marcan el 2025 del Valencia de Kiat Lim

La vuelta de las obras al Nou Mestalla tras un parón de dieciséis años y la operación financiera para acabar el nuevo estadio y reestructurar la deuda del club han marcado el 2025 institucional de un Valencia que en este año ha pasado a estar presidido por Kiat Lim, hijo del máximo accionista Peter Lim.

El 10 de enero, el Valencia reinició las obras del Nou Mestalla paradas desde 2007. El proyecto, actualizado respecto al diseño original, contempla un estadio con más de 70.000 localidades y una cubierta integral que, según la licencia de obras, tiene que estar acabado en un máximo de 30 meses, es decir en julio de 2027.

El Valencia ha diseñado su futuro económico alrededor de ese cambio de casa, un proyecto del que también están pendientes tanto la ciudad como la Federación Española para intentar que la UEFA rehaga su selección de sedes para el Mundial 2030 e incluya el Nou Mestalla.

El rediseño del estadio ha sido elaborado por Fenwick Iribarren Architects, responsables también del proyecto inicial de 2006 y otras modificaciones, y la construcción corre a cargo de FCC Construcción, que junto a Bertolín fue la compañía que estuvo detrás de las primeras obras.

De manera paralela, una parte de la afición ha expresado su rechazo al traslado y ha defendido la permanencia en el actual Mestalla, un estadio centenario, el más antiguo de la Primera División, de hecho, cargado de simbolismo pero que también ven como una operación económica con mucho menos riesgo para la entidad.

Esta discrepancia se suma a una brecha más profunda entre la propiedad y el valencianismo, agravada por la delicada situación deportiva y económica de los últimos años y por la pérdida de crédito de la familia Lim entre amplios sectores de la afición.

Después de la reanudación de las obras, en marzo se produjo uno de los movimientos institucionales más relevantes de los últimos años. Kiat Lim, hijo del máximo accionista Peter Lim, fue nombrado presidente del Valencia en sustitución de Lay Hoon Chan tras haber ejercido como consejero desde 2022.

Kiat Lim, recién entrado en la treintena, es licenciado en Psicología por la Universidad de New South Wales, en Australia, y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de las inversiones privadas y en proyectos de reestructuración corporativa.

Su llegada, según explicó la entidad, se debía a “un firme compromiso a largo plazo con el club” de la familia singapurense y “refuerza la apuesta del club con la estabilidad y la construcción de un proyecto sólido para el futuro”.

En junio, el club cerró con Goldman Sachs un préstamo de 322 millones de euros para reestructurar la deuda del club y poder completar las obras del Nou Mestalla.

La operación supone la emisión de bonos a 28 años por valor de 237 millones y la contratación de un préstamo a cinco años de 85 millones. Según explicó la entidad, este préstamo a corto plazo se amortizará con los ingresos obtenidos de la venta del suelo del actual Mestalla, una vez culminado el traslado al nuevo recinto.

En la parcela deportiva, con el equipo pendiente de la permanencia tanto el pasado curso como el actual, se llevó a cabo una reestructuración del área deportiva, en dos etapas.

El primer paso fue la llegada en mayo de Ron Gourlay como nuevo director general de fútbol, y el segundo ha llegado en el tramo final del año con la marcha de Miguel Ángel Corona como director deportivo y la llegada de Lisandro Isei como dirección de captación y scouting, Hans Gillhaus como jefe de scouting para Europa y de Andés Zamora con ese mismo cargo para Sudamérica.

Tras su nombramiento, Kiat Lim regresó hace unos días a València para asistir a la junta de accionistas del club. Su llegada al auditorio estuvo marcada por los abucheos de parte de los presentes y el tono crítico de las intervenciones posteriores, centradas en la deriva deportiva del equipo y en la ausencia de un debate abierto sobre la continuidad en Mestalla o el traslado al Nou Mestalla.

Frente a las críticas, el presidente defendió el proyecto del Nou Mestalla como una pieza clave para la recuperación del club y aseguró que el nuevo estadio será determinante para regresar a las competiciones europeas, el objetivo que el Valencia se ha marcado a medio plazo cuando se instale definitivamente en el recinto de la avenida de las Cortes Valencianas.

Así, el Valencia cerró el año con la aprobación de las cuentas de resultados con un presupuesto de 102,17 millones para este ejercicio 2025-26 sin prever beneficios ni pérdidas con un 91,56% de votos favorables del total del capital social en la junta general de accionistas celebrada este miércoles en Feria Valencia con la presencia de Kiat Lim, que pasó su 'rodillo accionarial'.

Los puntos aprobados fueron las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad y el grupo consolidado, la gestión del consejo de administración y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.