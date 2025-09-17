La zona DANA, "preocupada" por las lluvias del otoño pero "confiada" en la coordinación

La Conselleria de Emergencias ha mantenido una reunión este martes, dieciséis de septiembre, con una treintena de municipios afectados por la DANA de València con motivo del plan antinundaciones de la Generalitat por las posibles fuertes lluvias de este próximo otoño 2025. Las localidades presentes en este encuentro hacen una valoración positiva al considerar que ahora sí hay coordinación. Ahora bien, al mismo tiempo, avanzan un otoño potencialmente complicado por el estado todavía precario del alcantarillado.

Catarroja (PSPV-PSOE): "Afrontamos la temporada con dificultades y preocupación"

"El problema lo tenemos, principalmente, en la red del alcantarillado, que está obstruida", destaca la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, preguntada por Onda Cero. "Ello supone que vamos a afrontar esta temporada con muchas dificultades y con mucha preocupación porque, si se acumula mucha lluvia en poco tiempo, tendremos las calles negadas", añade Silvent en declaraciones a esta emisora de radio.

"Por tanto, sobre todo, lo que necesitamos es que nos ayuden a facilitarnos maquinaria para poder estar limpiando continuamente el alcantarillado y, en el caso de que quede obstruido, poder facilitar su evacuación", destaca la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, del PSPV-PSOE.

Alfafar (PP): "Que actuemos de forma consensuada y unificada"

"Que, cada vez que haya una alerta, los municipios actuemos de forma consensuada y de forma unificada", reivindica el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, en conversación con Onda Cero. "No puede ser que, cada vez que llueva, un colegio abra, otro no abra...", reflexiona el primer edil alfafarense tras la reunión de la Conselleria de Emergencias con una treintena de localidades afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre.

"Protocolizar las actuaciones de emergencia es fundamental para futuras emergencias", resume Adsuara, del PP, en declaraciones a esta emisora de radio.

Aldaia (PSPV-PSOE): "Necesitamos colaboración y dirección"

"Hemos sentido cierta soledad desde el ámbito municipal porque las guías y las instrucciones que nos ha mandado [la Generalitat], en algunas ocasiones, nos hemos sentido solos ante las decisiones", denuncia el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, preguntado al respecto por Onda Cero.

"Nunca queremos borrarnos de cualquier decisión, los municipios y los alcaldes. Estamos a pie de calle. Lo que necesitamos es colaboración y dirección", demanda el primer edil municipal de este municipio del área metropolitana de València, gobernada por el PSPV-PSOE.

Algemesí (PP): "Se nos han trasladado las grandes directrices"

"En esa reunión, se nos trasladó por parte de responsables de la Conselleria [de Emergencias] las grandes directrices del Plan de Apoyo Preventivo para ayudar y apoyar a los municipios en materia preventiva", afirma el concejal de Seguridad Ciudadana de Algemesí, Kiko Reinoso, a preguntas de esta emisora de radio.

"Revisar el estado del alcantarillado, vigilancia de ríos y barrancos, identificar puntos complejos que pueda haber de cara a unas posibles lluvias torrenciales en otoño, posibilidad de formación en autoprotección de la ciudadanía...", enumera Reinoso, preguntado por algunas de las medidas que la Generalitat ha trasladado a esta treintena de municipios afectados por la DANA de València.