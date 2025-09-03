La zona cero de la DANA, preocupada por la vuelta al cole mientras la Generalitat llama a la "tranquilidad"

Pocos días quedan para la vuelta al 'cole' 2025 y algunos de los centros educativos afectados por la DANA de València todavía siguen sin estar terminados a día de hoy. El Sindicat de l'Ensenyament STEPV alerta de que, en su opinión, tampoco lo estarán para el lunes ocho de septiembre, que es para cuando está previsto el inicio del nuevo curso escolar 2025-26 en la Comunitat Valenciana.

Un ejemplo de ello es el CEIP Orba de Alfafar. Las inundaciones lo dejaron directamente inservible y la Generalitat ha tenido que derribarlo por completo. La reconstrucción, a juicio de la comunidad educativa, no marcha bien. "Que estuviéramos el día nueve [de septiembre] empezando y que los niños entraran con seguridad pero no va a poder ser porque todavía hay muchísima faena", critica la presidenta del AMPA del CEIP Orba, Míriam Martínez.

"Todo el patio está por hacer. Creo que está dada ya el agua pero faltan muchísimas cosas. Las clases están todavía sin montar ni nada", detalla Martínez. Todo lo que reivindican es eso: volver a clase con normalidad después de un curso, el de la DANA de València, que ha sido muy duro para alumnado, profesorado y familias. El resto de servicios de este centro educativo también están lejos de estar terminados al completo.

Vuelta al 'cole' en la zona DANA: "Está bastante complicado"

"No tenemos el comedor tampoco preparado para que los nenes puedan tener su hora de comer. Al no estar el patio, no pueden hacer tampoco Educación Física porque no tenemos un gimnasio como tal", prosigue la presidenta del AMPA del CEIP Orba de Alfafar. "Está bastante complicado de que el día nueve [de septiembre] los nenes y el profesorado estén ahí dentro. En total, casi 300 personas", opina Míriam Martínez.

Vuelta al 'cole' en la zona DANA: "Uno o dos días de retraso no es un problema"

Desde la Generalitat, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, hace un llamamiento a la "tranquilidad". Rovira habla de algunos problemas concretos y asegura que la Conselleria de Educación está haciendo todo lo posible para que el inicio de curso 2025-26 se desarrolle con normalidad en la Comunitat Valenciana, también en la zona cero de las inundaciones.

"Yo he estado visitando esas obras. Han tenido un retraso con unas pastillas que están intentando solucionar esta semana. Estaría hablando de uno o dos días de retraso de inicio de curso. Eso no es un problema para mí", afirma el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en declaraciones a los medios de comunicación.