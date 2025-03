La zona cero de la DANA esquiva el temporal de lluvias: "Hemos sufrido y seguiremos sufriendo"

La zona cero de la DANA de València parece haberse librado, finalmente, en esta ocasión, de los principales estragos del temporal de lluvias fuertes y persistentes sobre la Comunitat Valenciana. En el momento de la redacción de esta información — mediodía del jueves, siete de marzo —, las precipitaciones se han concentrado en las comarcas del interior del territorio valenciano.

En las áreas afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre, las lluvias han hecho igualmente acto de presencia si bien han sido débiles, dispersas y poco persistentes. Así, cauces como el del Barranco del Poyo a su paso por Massanassa y Catarroja llevan agua pero dentro de sus límites habituales, un escenario muy diferentes al de la DANA de València.

No obstante, pese a la normalidad del temporal de principios de este mes de marzo, el alarmismo, la preocupación y el temor se mantienen entre afectados y afectadas por la DANA. “Como tenemos tanto miedo, hemos sufrido. Estamos sufriendo todavía y, ahora, se ve que el agua corre. Ya veremos qué pasa”, relata un vecino de Massanassa a preguntas de Onda Cero.

“No tenemos la psicosis esa”, responde, sin embargo, otra vecina de esta localidad de l’Horta Sud. “Hemos ido al supermercado y no había de nada. Hemos tenido que ir a otro pueblo a comprar la carne. La gente tiene miedo, se está llenando la nevera, el arcón y todo”, explica a preguntas de esta emisora de radio.

“Es una experiencia que no he visto nunca”, asegura un vecino mientras cruza el puente sobre el Barranco del Poyo entre Massanassa y Catarroja. “Tengo sesenta y cinco años y yo no había visto nunca esto. Claro, cualquier cosa ya te asusta un poquito”, advierte resignadamente esta persona consultada por Onda Cero.

Temporal en València: "Nos hemos salvado pero a esperar el próximo"

Tras varias jornadas de precipitaciones intensas y persistentes, la previsión meteorológica apunta ya hacia la retirada progresiva de los diferentes avisos de la AEMET por precipitaciones. “Seguirá lloviendo hasta el domingo [nueve de marzo] pero ya no tenemos que preocuparnos por ningún barranco ni nada”, detalla Joan Boscà, meteorólogo de Inforatge.

“No había precipitaciones aseguradas pero sí posibles trenes convectivos y, al final, no se ha formado ninguno. De momento, nos hemos salvado por eso y, ahora, a esperar a la próxima porque vivimos donde vivimos y es lo que nos toca”, advierte, por otra parte, este meteorólogo consultado por Onda Cero.

Temporal en València: El Barranco del Poyo, presente para siempre

Una vez superado este nuevo temporal en la Comunitat Valenciana, la zona cero de la DANA sigue mirando con atención y precaución al Barranco del Poyo. Afectados y afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre tienen un ojo puesto en el cauce de ahora en adelante.

El Ayuntamiento de Paiporta ha puesto en marcha una cámara en directo, de consulta pública, enfocando permanentemente al Barranco del Poyo. En paralelo, el Ayuntamiento de Catarroja ha instalado cámaras de seguridad en la zona de este mismo barranco.