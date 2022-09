William José: "Lo tenía casi todo hecho con el Valencia"

El delantero brasileño de 30 años afirma que lo tenía todo cerrado con el Valencia para firmar este verano pero que el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, frenó su salida. Finalizada la cesión, el Betis pagó 8,5 millones de euros a la Real Sociedad por su traspaso. "Sí, yo tenía al Valencia, el Valencia me quería y la verdad es que casi estaba todo hecho. En el último momento el míster habló conmigo, me pidió que me quedara y la verdad que muy bien", aseguró el delantero.

William José disputó la pasada temporada 32 partidos de liga con los verdiblancos anotando 9 goles y este año lleva jugados tres de liga sin haber anotado todavía. Para él la confianza de Pellegrini es lo más importante y lo que hizo que finalmente no fichara por el Valencia. "Ya vimos el año pasado como el míster hizo que jugaran todos y eso es bueno para el equipo, para demostrar cada uno que puede ayudar y jugar minutos. Eso el míster lo hizo muy bien y este año igual. En la Europa League cambia a todos los jugadores y seguimos peleando, consiguiendo los puntos y eso es fruto del trabajo del míster también". Y añade que "sin duda, sin duda, es un entrenador del top mundial que ha entrenado a muchos equipos importantes como el Real Madrid, el Manchester City y eso se nota en el día a día con los jugadores. Siempre está exigiendo a todos, no deja que los jugadores estén cómodos y eso demuestra el entrenador que es".